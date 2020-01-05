22 Октября 2020
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Спорт В России За рубежом
хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

Канадские хоккеисты "молодежки" будут мстить команде Брагина в финале ЧМ за сокрушительное поражение на групповом этапе

В финале молодежного Чемпионата мира по хоккею, который начнется в 21.00 по московскому времени 5 января, встретятся команды России и Канады.

Накануне "кленовые листья" без труда разгромили в полуфинале Финляндию, а Россия в упорной борьбе в 1/2 финала одолела шведских хоккеистов.

Как перед сегодняшним матчем отметил главный тренер канадцев Дэйл Хантер, противостояние России и Канады - это всегда увлекательно и украшает мировой турнир.

По его словам, в своем детстве канадский тренер всегда увлеченно и с наслаждением следил за противостоянием двух извечных соперников.

Различные СМИ пишут, что и Россия, и Канада в финале будут "драться" не на жизнь, а на смерть - "кленовые" захотят отомстить команде Валерия Брагина за унизительное и разгромное поражение на групповом этапе этого турнира со счетом 6:0.

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Канадские хоккеисты "молодежки" будут мстить команде Брагина в финале ЧМ за сокрушительное поражение на групповом этапе

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Теги: Канада, Россия, хоккей, финал, Чемпионат мира



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