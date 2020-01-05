Американские СМИ пишут, что Трамп вопреки данным разведки санкционировал убийство Сулеймани

В Минобороны РФ, комментируя гибель иранского генерала, отметили, что ракетный удар - недальновидный шаг США.

Как пишет издание, Трамп приказал ВВС США совершить налет 30 декабря на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в иракском городе Эль-Каиме.

Газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп изначально не хотел физически устранять иранского генерала Касема Сулеймани, однако после этого вопреки последним данным разведки все-таки решился на ракетный удар.





