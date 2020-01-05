22 Октября 2020
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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2017) | Фото: therussiantimes.com

Американские СМИ пишут, что Трамп вопреки данным разведки санкционировал убийство Сулеймани

Газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп изначально не хотел физически устранять иранского генерала Касема Сулеймани, однако после этого вопреки последним данным разведки все-таки решился на ракетный удар.

Как пишет издание, Трамп приказал ВВС США совершить налет 30 декабря на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в иракском городе Эль-Каиме.

Напомним, США нанесли ракетный удар 3 января в районе иракского аэропорта Багдад. Погиб руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Карим Сулеймани.

В Минобороны РФ, комментируя гибель иранского генерала, отметили, что ракетный удар - недальновидный шаг США.

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Американские СМИ пишут, что Трамп вопреки данным разведки санкционировал убийство Сулеймани

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Теги: Касем Сулеймани, Дональд Трамп, убийство, удар, США, Ирак, Иран, обстрел, разведка



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Развитие сюжета:

Ранее 13.01.2020 21:33 Мск Иран вызовет президента США в суд по делу о смерти Сулеймани
Ранее 07.01.2020 19:08 Мск Похороны Касема Сулеймани перенесли из-за давки, в которой погибли десятки человек
Ранее 06.01.2020 19:15 Мск Шойгу и глава генштаба вооруженных сил Ирана обсудили убийство генерала Сулеймани
Ранее 05.01.2020 21:46 Мск Иран хочет ударить по военным базам США после убийства генерала Сулеймани

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Ранее 04.01.2020 11:17 Мск СМИ: Решение о ликвидации Сулеймани принято после атаки на военную базу в США
Ранее 03.01.2020 21:15 Мск В Минобороны РФ прокомментировали авиаудар США, от которого погиб иранский генерал Сулеймани
Ранее 03.01.2020 09:34 Мск США ликвидировали главу спецназа "Аль-Кудс" Ирана генерала Касема Сулеймани

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