Американские СМИ пишут, что Трамп вопреки данным разведки санкционировал убийство Сулеймани
Газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп изначально не хотел физически устранять иранского генерала Касема Сулеймани, однако после этого вопреки последним данным разведки все-таки решился на ракетный удар.
Как пишет издание, Трамп приказал ВВС США совершить налет 30 декабря на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в иракском городе Эль-Каиме.
Напомним, США нанесли ракетный удар 3 января в районе иракского аэропорта Багдад. Погиб руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Карим Сулеймани.
В Минобороны РФ, комментируя гибель иранского генерала, отметили, что ракетный удар - недальновидный шаг США.