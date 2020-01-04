Пять человек погибли при столкновении "Лады" и грузовика в Тюменской области

Пять человек погибли в результате автоаварии с участием грузовика и легкового автомобиля в Тюменской области.

По данным ГИБДД, ДТП произошло на 104 км ФАД Р-254 "Курган-Тюмень" в 17.55 по местному времени.

Водитель DAF в условиях снегопада выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Лада Х-Рей".

В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковушки.

Среди них - трое несовершеннолетних 2007, 2008 и 2016 годов рождения, передает РИА Новости.