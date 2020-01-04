Пять человек погибли при столкновении "Лады" и грузовика в Тюменской области

22 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/carpentry/cuttingwood/mdf/, полное описание.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/facing/floor/screed/dismantling/price/, лучшие цены.
Юду: http://remont.youdo.com/tile/paving-stone/other/ukladka-trotuarnoy-plitki-na-beton/, подробное описание тут.



Происшествия Тюменская область Уральский ФО
мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

Пять человек погибли при столкновении "Лады" и грузовика в Тюменской области

Пять человек погибли в результате автоаварии с участием грузовика и легкового автомобиля в Тюменской области.

По данным ГИБДД, ДТП произошло на 104 км ФАД Р-254 "Курган-Тюмень" в 17.55 по местному времени.

Водитель DAF в условиях снегопада выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Лада Х-Рей".

В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковушки.

Среди них - трое несовершеннолетних 2007, 2008 и 2016 годов рождения, передает РИА Новости.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пять человек погибли при столкновении "Лады" и грузовика в Тюменской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дтп, лада, грузовик



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.01.2020 11:23 Мск Стали известны подробности жуткой аварии с пятью погибшими на трассе в Тюменской области

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети