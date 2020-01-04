В феврале Киев запустит телеканал, вещающий на ДНР и ЛНР

18 февраля Киев запустит русскоязычный телеканал для Донбасса, сообщает пресс-служба Минкульта Украины. Характерно, что канал возглавит Елена Трибушная, которая до недавнего времени была главным редактором "24 канала", принадлежащего мэру Львова Андрею Садовому, и не скрывала своей неприязни к России.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании обещал усилить информационную войну против Донбасса, чтобы "информационно вернуть этих людей" и убедить их в том, что они "украинцы" и им нужна Украина. Об этом заявила и Трибушная.

"Цель нового телеканала - вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение, получать "объективную информацию" о "своей стране" и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы", - сказала она.

Она добавила, что канал охватит 80% территории Донбасса, а в будущем планируется распространить вещание и на территорию российского Крыма.

Ранее Трибушная назвала "Оппозиционную платформу", которая на парламентских выборах набрала большинство в Донбассе, "обезьянами". А Зеленского она назвала "пустотой" после дебатов с Петром Порошенко.

Многие журналисты и политологи критикуют назначение Трибушной, называя это плевком в лицом жителям Донбасса.

"Власть почему-то думает, что в Донецке и Луганске у людей нет никакой возможности смотреть украинское ТВ. Вообще отдельный телеканал для "жителей неподконтрольных территорий" - это еще одна форма унижения тех людей. Это еще одно заявление, что они там неполноценные. Что они вот там все такие, потому что слушают и смотрят не то, что надо", - написал киевский журналист Игорь Лесев.