Минюст планирует скорректировать возраст вступления в брак

Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, это следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.

Так, Минюст намерен внести изменения в ст. 13 Семейного кодекса и ст. 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния".

Эксперты "Российской газеты" считают, что речь идет о снижении возрастной границы.

Сейчас на федеральном уровне не установлен список причин, которые позволяют вступать в брак несовершеннолетним.

Напомним, брачный возраст в России устанавливается с 18 лет. Но, согласно действующему закону, порядок и условия, при наличии которых можно создать семью до 16 лет, могут определяться субъектами России.

Многие регионы издали законы, позволяющие при наличии веских причин вступать в брак с 14 лет.

В 2012 году Министерство юстиции РФ выступило за повышение планки брачного возраста до 21 года. Сообщалось, что ведомство планирует подготовить поправки в Семейный кодекс.