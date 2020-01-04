21 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
автобус на трассе (2020) | Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

На Урале сотрудники ГИБДД не дали замерзнуть пассажирам автобуса, заглохнувшего на трассе

В Свердловской области сотрудники ГИБДД оказали помощь замерзающим пассажирам междугороднего автобуса. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В морозный вечер экипаж ДПС из Верхней Пышмы патрулировал Серовский тракт. В районе 41 км автодороги "Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов" автоинспекторы заметили на стоящий на обочине пассажирский автобус с включенной аварийной сигнализацией.

В автобусе находились 28 пассажиров. Из-за морозов (температура воздуха достигала -24 градуса) в машине замерзло дизельное топливо.

автобус на трассе(2020)|Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Первым делом инспекторы ДПС Алексей Галка и Динар Ханов дали пассажирам поочередно согреться в патрульном автомобиле. После сотрудники полиции и водитель автобуса созвонились с оператором автотранспортного предприятия и вызвали другой автобус.

Кроме того, помощь потребовалась и женщине-водителю легкового автомобиля "Шевроле". Не справившись с управлением, она съехала в кювет.

иномарка в кювете(2020)|Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Командир отдельного взвода ДПС Игорь Каптиев и инспектор ДПС Виктория Яранова, заметившие на трассе женщину, сразу остановились. Сотрудники полиции остановили проезжающий мимо внедорожник, водитель которого при помощи троса вытянул иномарку на дорогу.

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На Урале сотрудники ГИБДД не дали замерзнуть пассажирам автобуса, заглохнувшего на трассе

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Теги: автобус, трасса, гибдд, шевроле



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