21 Октября 2020
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Политика В России
Владимир Путин, послание Федеральному собранию РФ (2016) | Фото: RT

Путин поднимет в послании Федеральному собранию вопрос о доходах россиян

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию намерен поднять проблему снижения доходов населения.

"Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", - заявил ТАСС президент.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января.

По словам главы государства, окончательного документа для послания пока нет, но есть варианты, которые находятся в проработке.

Он уточнил, что имеет в виду вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов, а также с преодолением бедности.

Перед Новым годом в ходе совещания глава государства напомнил министрам, что одной из главных задач является повышение уровня доходов граждан.

"Особенно среди тех категорий, которые получают наименьшие доходы, - подчеркнул Путин. - Вот это задача номер один".

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Путин поднимет в послании Федеральному собранию вопрос о доходах россиян

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Теги: владимир путин, послание федеральному собранию



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