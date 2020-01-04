В аэропорту "Кольцово" задержали двух дебоширок, прилетевших с Пхукета

В аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" задержали двух дебоширок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Сегодня около 11 часов в дежурную часть в воздушной гавани поступило сообщение, что к самолету, прибывшему рейсом "Пхукет – Сиань – Екатеринбург", требуется наряд полиции.

Выяснилось, что две пассажирки во время полета отказывались занять свои места. Кроме того, одна из женщин выражалась в адрес бортпроводников грубой нецензурной бранью.

В отношении обеих нарушительниц составлены протоколы. Известно, что одной из них – 36 лет, второй – 24 года.