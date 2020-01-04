В Хабаровске мужчина "заминировал" городскую площадь в новогоднюю ночь

В Хабаровске полицейские задержали мужчину, сообщившего ложную информацию о заложенной бомбе на главной площади в новогоднюю ночь.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону, на тот момент в ледовом городке находилось более 100 человек.

В одном из хостелов сотрудники МДВ совместно с ФСБ задержали 39-летнего местного жителя. Он объяснил свой поступок хулиганскими побуждениями.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.