21 Октября 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Хабаровске мужчина "заминировал" городскую площадь в новогоднюю ночь

В Хабаровске полицейские задержали мужчину, сообщившего ложную информацию о заложенной бомбе на главной площади в новогоднюю ночь.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону, на тот момент в ледовом городке находилось более 100 человек.

В одном из хостелов сотрудники МДВ совместно с ФСБ задержали 39-летнего местного жителя. Он объяснил свой поступок хулиганскими побуждениями.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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В Хабаровске мужчина "заминировал" городскую площадь в новогоднюю ночь

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Теги: хабаровск, площадь, минирование



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