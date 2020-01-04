21 Октября 2020
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Общество Украина
аэс, большой щит управления, диспетчерская (2004) | Фото: Накануне.ru

На Украине энергоблок одной из АЭС отключился из-за срабатывания защиты

Третий энергетический блок Южно-Украинской АЭС был обесточен утром 4 января из-за срабатывания автоматической защиты. Об этом говорится в сообщении оператора станции – "Энергоатома".

Причины срабатывания защиты сейчас выясняются. Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на станции и прилегающей к ней территории находятся в пределах норм.

Ранее депутат Рады Сергей Шахов заявил, что на Украине есть ряд предприятий, работа которых несет в себе угрозу экологической катастрофы, сопоставимой с чернобыльской. По словам парламентария, ему регулярно поступают жалобы от работников АЭС.

Эксперты отмечают, что власти Украины не принимают никаких мер для восстановления энергетической инфраструктуры.

Напомним, в мае 2015 года Государственная инспекция ядерного регулирования не продлила лицензию для энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС, ссылаясь на его несоответствие требованиям ядерной безопасности.

16 мая того же года энергоблок №4 Запорожской АЭС был отключен от сети "вследствие срабатывания защиты рассогласования положения регулирующих клапанов турбины более 30%".

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На Украине энергоблок одной из АЭС отключился из-за срабатывания защиты

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Теги: южно-украинская аэс, атомная электростанция



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