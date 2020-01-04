Путин подписал указ о подготовке к проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к проведению XXXII Всемирной летней универсиады - 2023 в Екатеринбурге. Документ появился на интернет-портале правовой информации.

Правительству РФ поручено помочь руководству Свердловской области и Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" в организации и проведении Универсиады-2023 на высоком уровне.

Кроме того, кабмин должен содействовать в освещении в государственных СМИ подготовки и проведения Универсиады-2023.

Напомним, в Екатеринбурге продолжают подготовку к Универсиаде, несмотря на санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил Накануне.RU, что в решении WADA о запрете России проводить спортивные соревнования не прозвучало тезиса про Универсиаду.

Президент Владимир Путин также считает, что уже запланированные мероприятия невозможно будет отменить, например, матчи Евро-2020 по футболу - поскольку "все билеты проданы". "WADA же не вернет нам деньги!" – прокомментировал президент.