21 Октября 2020
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Спорт В России
ВАДА, WADA, Всемирное антидопинговое агентство (2017) | Фото: sputniknews.com

WADA назвало размер обязательного взноса России в 2020 году

Обязательный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) для России на 2020 год составит более 1 млн долларов.

"Размер взноса России в 2020 году составит 1 млн 15 тыс. 977 долларов", – передает ТАСС слова представителя ВАДА.

Отмечается, что с каждым годом сумма увеличивается примерно на 8%. В 2019 году размер российского взноса составил 946 тысяч 747 долларов.

Напомним, в декабре исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира из-за нарушений антидопинговых правил.

Запрет касается права выступать спортсменам из России на данных соревнованиях под национальным флагом. Кроме того, Россия лишилась на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

Напомним, что причиной стало расследование по данным базы Московской антидопинговой лаборатории (где находятся допинг-пробы за 2012-2015 годы). Ранее в WADA сообщили, что из-за манипуляций в Московской антидопинговой лаборатории невозможно проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов.

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WADA назвало размер обязательного взноса России в 2020 году

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Теги: вада, россия



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