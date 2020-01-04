21 Октября 2020
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Политика За рубежом
Касем Сулеймани (2020) | Фото:nypost.com

СМИ: Решение о ликвидации Сулеймани принято после атаки на военную базу в США

Президент США Дональд Трамп принял решение о проведении спецоперации против главы спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.

Нанесение удара секретно обсуждалось на рождественские и новогодние праздники, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Трамп поручил высокопоставленным помощникам начать разработку авиаудара для убийства генерала.

Среди них были госсекретарь США Майк Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен и вице-президент Майк Пенс.

В результате атаки на базу США в Ираке погиб американский контрактник. По данным источников, администрация Трампа обращалась к Франции и другим союзникам, чтобы те предостерегли Тегеран от убийства американцев.

Напомним, США нанесли ракетный удар 3 января в районе иракского аэропорта Багдад. Погиб руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Карим Сулеймани.

В Минобороны РФ, комментируя гибель иранского генерала, отметили, что ракетный удар - недальновидный шаг США.

"Такие шаги ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - добавили в военном ведомстве.

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СМИ: Решение о ликвидации Сулеймани принято после атаки на военную базу в США

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Теги: касем сулеймани, дональд трамп



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Развитие сюжета:

Ранее 13.01.2020 21:33 Мск Иран вызовет президента США в суд по делу о смерти Сулеймани
Ранее 07.01.2020 19:08 Мск Похороны Касема Сулеймани перенесли из-за давки, в которой погибли десятки человек
Ранее 06.01.2020 19:15 Мск Шойгу и глава генштаба вооруженных сил Ирана обсудили убийство генерала Сулеймани
Ранее 05.01.2020 21:46 Мск Иран хочет ударить по военным базам США после убийства генерала Сулеймани
Ранее 05.01.2020 09:15 Мск Американские СМИ пишут, что Трамп вопреки данным разведки санкционировал убийство Сулеймани

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Ранее 03.01.2020 21:15 Мск В Минобороны РФ прокомментировали авиаудар США, от которого погиб иранский генерал Сулеймани
Ранее 03.01.2020 09:34 Мск США ликвидировали главу спецназа "Аль-Кудс" Ирана генерала Касема Сулеймани

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