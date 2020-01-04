СМИ: Решение о ликвидации Сулеймани принято после атаки на военную базу в США
Президент США Дональд Трамп принял решение о проведении спецоперации против главы спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Нанесение удара секретно обсуждалось на рождественские и новогодние праздники, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Трамп поручил высокопоставленным помощникам начать разработку авиаудара для убийства генерала.
Среди них были госсекретарь США Майк Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен и вице-президент Майк Пенс.
В результате атаки на базу США в Ираке погиб американский контрактник. По данным источников, администрация Трампа обращалась к Франции и другим союзникам, чтобы те предостерегли Тегеран от убийства американцев.
Напомним, США нанесли ракетный удар 3 января в районе иракского аэропорта Багдад. Погиб руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Карим Сулеймани.
В Минобороны РФ, комментируя гибель иранского генерала, отметили, что ракетный удар - недальновидный шаг США.
"Такие шаги ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - добавили в военном ведомстве.