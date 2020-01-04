В Приморье стоматолог напал на женщину, просившую помочь ее ребенку

Следователи в Приморском крае проверяют информацию о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, сообщения о конфликте появились 3 января в СМИ.

Очевидцы в социальных сетях рассказали, что врач без причины отказал женщине с ребенком в помощи. Тогда она потребовала оформить отказ письменно, а затем достала телефон и начала снимать убегающего врача на видео.

Стоматолог схватил женщину за руку, начал ломать пальцы и бить локтем по голове. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и перелом двух пальцев на руке.

В 2018 году в Якутии врач больницы избил жительницу села Иенгра, пришедшую снимать побои. Местные СМИ сообщали, что драка между врачом и пациенткой произошла еще 31 декабря, на новогодней дискотеке. Женщина пришла на следующий день в травмпункт снимать побои, однако там она снова наткнулась на обидчика.