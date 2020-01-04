В Екатеринбурге следователи проверяют видео о приставании "дяди Стасика" к 6-летней девочке

Следственный комитет по Свердловской области проводит доследственную проверку по сообщению о совершении противоправных действий в отношении малолетней девочки в поселке Горный Щит (Чкаловский район Екатеринбурга).

Ранее в сети появилось видео, на котором девочка рассказала о приставании к ней ухажера матери, некоего "дяди Стасика".

По данным СМИ, инцидент произошел в квартире женщины и двух ее дочерей 4 и 6 лет. По словам девочки, мужчина заставлял ее пить пиво и курить. Она также сообщила соседке, что ухажер матери ее обнимал.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, проверяется не только информация о возможном совершении преступления сексуального характера и ряда иных противоправных действий в отношении ребенка. Будут проверены условия, в которых воспитываются дети в семье.

Кроме того, органы следственного комитета намерены установить, предпринимались ли ранее какие-либо меры со стороны органов системы профилактики.