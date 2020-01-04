В Екатеринбурге следователи проверяют видео о приставании "дяди Стасика" к 6-летней девочке

21 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
По ссылке http://remont.youdo.com/repair/country-house/other/otdelka-doma-v-stile-fahverk/, подробное описание.
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/furniture/repair/leather/, подробнее по ссылке.
Смотрите: http://remont.youdo.com/doors/accessories/handles/, смотрите ссылку.



Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России
педофилия насилие (2010) | Фото: http://kp.ru/upimg/5a3e8f353c90697f8fa8aa939d18ebfb3dd46ab0/1020411.jpg

В Екатеринбурге следователи проверяют видео о приставании "дяди Стасика" к 6-летней девочке

Следственный комитет по Свердловской области проводит доследственную проверку по сообщению о совершении противоправных действий в отношении малолетней девочки в поселке Горный Щит (Чкаловский район Екатеринбурга).

Ранее в сети появилось видео, на котором девочка рассказала о приставании к ней ухажера матери, некоего "дяди Стасика".

По данным СМИ, инцидент произошел в квартире женщины и двух ее дочерей 4 и 6 лет. По словам девочки, мужчина заставлял ее пить пиво и курить. Она также сообщила соседке, что ухажер матери ее обнимал.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, проверяется не только информация о возможном совершении преступления сексуального характера и ряда иных противоправных действий в отношении ребенка. Будут проверены условия, в которых воспитываются дети в семье.

Кроме того, органы следственного комитета намерены установить, предпринимались ли ранее какие-либо меры со стороны органов системы профилактики.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге следователи проверяют видео о приставании "дяди Стасика" к 6-летней девочке

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: педофил, горный щит, девочка, развращение малолетних



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети