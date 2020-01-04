21 Октября 2020
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Общество В России
ИрАэро Суперджет SSJ-100 (2019) | Фото:Anna Zvereva/Flickr

Производитель Sukhoi Superjet потребовал от "ИрАэро" почти 1 млрд рублей

"Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), производитель самолетов Sukhoi Superjet 100, потребовал почти 1 млрд рублей от иркутской авиакомпании "ИрАэро". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку судебных дел.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы 30 декабря, он пока не принят к производству. Точная сумма претензий - 941,4 млн рублей.

В чем заключаются претензии авиапроизводителя, не сообщается.

В августе ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) подала в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании "ИрАэро" на 481,6 млн рублей.

В 2016-2017 гг. авиакомпания взяла в лизинг у ГТЛК восемь SSJ-100: четыре новых (в максимальной комплектации) и четыре ранее эксплуатировавшихся перевозчиком Red Wings.

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Производитель Sukhoi Superjet потребовал от "ИрАэро" почти 1 млрд рублей

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Теги: Гражданские самолеты Сухого, Sukhoi Superjet, ИрАэро



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