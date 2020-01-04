Пассажирский самолет из Тюмени совершил экстренную посадку в Перми

Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино".

Причиной стали проблемы с навигационным оборудованием, передает ТАСС.

Лайнер приземлился около в аэропорту около 9.00 (7.00 мск), перед посадкой он выработал топливо.

На борту самолета находилось 176 пассажиров, пострадавших нет.

31 декабря самолет Уральских авиалиний совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем. На борту находились 115 человек, самолет следовал по маршруту Новосибирск - Москва.