21 Октября 2020
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Ред Вингс Red Wings (2013) | Фото:avianews.com

Пассажирский самолет из Тюмени совершил экстренную посадку в Перми

Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино".

Причиной стали проблемы с навигационным оборудованием, передает ТАСС.

Лайнер приземлился около в аэропорту около 9.00 (7.00 мск), перед посадкой он выработал топливо.

На борту самолета находилось 176 пассажиров, пострадавших нет.

31 декабря самолет Уральских авиалиний совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем. На борту находились 115 человек, самолет следовал по маршруту Новосибирск - Москва.

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Пассажирский самолет из Тюмени совершил экстренную посадку в Перми

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Теги: самолет, тюмень, пермь, экстренная посадка



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