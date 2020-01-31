13 Августа 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге при демонтаже обрушился спортивно-концертный комплекс. (2020) | Фото: Фонтанка.Ру

Расследование уголовного дела из-за смерти рабочего при демонтаже СКК передано в центральный аппарат СК России

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал от руководства СК России по Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело из-за гибели рабочего при обрушении спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Трагедия произошла сегодня во время демонтаж здания. Материалы уголовного дела поручено передать в производство следователям центрального аппарата СК России. Ранее по указанию Александра Бастрыкина для оказания помощи на место происшествия направлены следователи-криминалисты СК России. Им надлежит обеспечить тщательное исследование всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в момент обрушения на крыше находились рабочие, один из них, судя по кадрам, снятым "Фонтанкой", не успел запрыгнуть в люльку подъемного крана. Он погиб.

На месте СКК "Петербургский" планируется возвести ледовую арену. Президент хоккейного клуба СКА, миллиардер Геннадий Тимченко обещал сделать ее самой большой в мире. Заксобрание города приняло закон, позволивший без торгов передать землю инвестору, вкладывающему в спортивный или культурный объект не менее 15 млрд руб. Комиссия по генплану в октябре 2018 года одобрила перевод 23 га вокруг арены в зону, пригодную для застройки.

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Расследование уголовного дела из-за смерти рабочего при демонтаже СКК передано в центральный аппарат СК России

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Теги: санкт-петербург, обрушение, крыша, скк петербургский



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