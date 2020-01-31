Заболевание протекает в легкой форме. В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

Болезнь гражданина КНР, у которого выявили коронавирус, протекает в легкой форме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Забайкальского края.

"Заболевание протекает в легкой клинической форме, на 31 января состояние удовлетворительное, жалоб нет. Организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции", - пояснили в ведомстве.

Сообщается, что гражданин Китая был госпитализирован сразу после пересечения границы. Мужчина долгое время находился в провинциях КНР, где были зафиксированы случаи заражения вирусом, потому у него сразу взяли анализы, а он сам был помещен в боксированную палату. Лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением.

На территории Забайкалья введен режим повышенной готовности, пункты пропуска на границах с Китаем регионов Дальнего Востока, включая Забайкальский край, закрыты. Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией (кроме поездов Москва - Пекин и Пекин – Москва) приостановлено из-за риска распространения коронавируса.

Напомним, также опасное заболевание было выявлено у китайской студентки из Тюмени.