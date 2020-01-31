Все-таки коронавирус. Губернатор Тюменской области подтвердил факт опасной инфекции у китайской студентки

Губернатор Тюменской области Александр Моор только что провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса и официально подтвердил информацию о выявленном у китайской студентке заболевании, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию о том, что в Тюмени и в Забайкалье был обнаружен коронавирус сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Однако в департаменте здравоохранения региона изначально опровергли эти сведения.

"В регионе официального подтверждения нет", - заявила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Она сообщила, что результаты первой диагностики - отрицательные, а контрольные данные пока неизвестны.

Однако вскоре Моор провел заседание оперативного штаба и лично опроверг сообщение областного департамента.

"Сегодня действительно мы получили лабораторное подтверждение заболевания у китайской студентки. Приняты все необходимые меры для нераспространения заболевания, выявлены все студенты, с которыми она контактировала. Они изолированы, обследованы. И, что самое важное, у них отрицательные анализы. Сейчас принимаются все меры для нераспространения заболевания. Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Ситуация находится на моем личном контроле", - заявил Моор.

По предварительным данным, речь идет о студентке Тюменского индустриального университета. Ранее сообщалось, что с ней еще летели четыре молодых человека. Кроме того, студентка общалась с комендантом общежития. В общежитии сейчас находится дежурный медик, к которому могут обратиться те, кто контактировал со студенткой.