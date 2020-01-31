Аэропорт Шереметьево перевел в отдельный терминал все китайские рейсы

Московский аэропорт "Шереметьево" перевел все китайские рейсы в отдельный терминал. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Таким образом, все рейсы в КНР авиакомпаний "Аэрофлот", China Southern Airlines и Hainan Airlines, выполняемые с 17.00 переведены из терминалов D и E в терминал F. Аэропорт по громкой связи информирует пассажиров об изменениях. Информация о терминалах и статусе рейсов также отображается на табло и мониторах.

Меры приняты для недопущения распространения коронавируса.

Напомним, сегодня стало известно, что опасное заболевания выявили в Забайкалье и Тюмени. Заболевшие - граждане Китая.