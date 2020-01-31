Суд продлил арест экс-начальнику управления капстроительства Челябинска

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей до 10 апреля экс-начальнику управления капстроительства Челябинска Евгению Пашкову.

Как ранее сообщало Накануне.RU, суд удовлетворил ходатайство следователя о проведении заседания в закрытом режиме. Следователь указал на тайну следствия, отметив, что сейчас расследование находится в активной стадии. Позицию следователя поддержал прокурор.

Напомним, Пашков обвиняется в получении взятки. По версии следствия, он и бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Суд сегодня также продлил срок содержания под стражей до 10 апреля экс-главе города Евгению Тефтелеву.