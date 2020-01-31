Зеленский расшаркался перед Помпео

Украинский президент Владимир Зеленский, который провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео, попросил его назначить спецпредставителя Госдепа по вопросам Донбасса и российского Крыма.

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Зеленский заявил, что США были и остаются главным союзником Украины в защите ее территориальной целостности и он ценит поддержку Вашингтона. А Украина и дальше готова закупать американскую технику, в частности комплексы "Джавелин". И даже готова покупать у США железнодорожные вагоны.

Также он поблагодарил США за санкции против России, в том числе борьбу против "Северного потока-2". Зеленский вспомнил, что 30 января родился Франклин Рузвельт, которого и процитировал.

Кроме того, украинский президент призвал США добывать на Украине природный газ и нефть, в том числе на шельфе Черного моря. И для этого будто бы даже проведут конкурс.

Помпео заверил Украины в поддерже ее курса в НАТО и ЕС и борьбе против России, а также призвал продолжать реформы и слушать заграничные рекомендации.

"Я знаю, что... Украина будет соблюдать требования МВФ", - сказал он.

Замдиректора Института истории и политологии МПГУ Владимир Шаповалов считает, что Помпео приехал на Украину с "инспекционной поездкой". В программе "60 минут" он также связал приезд Помпео с "делом Байдена", которое президент США Дональд Трамп заинтересован раскручивать с целью дискредитации своего возможного конкурента на президентских выборах в конце года.