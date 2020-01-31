Зеленский расшаркался перед Помпео

12 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите тут - http://perevozki.youdo.com/international/price/, в Москве.
По ссылке http://remont.youdo.com/electrician/electrical-wiring/other/montag-elektroprovodki-v-derevyannom-dome/, быстро и недорого.



Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Майкл Помпео, ЦРУ, США (2017) | Фото: politeka.net

Зеленский расшаркался перед Помпео

Украинский президент Владимир Зеленский, который провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео, попросил его назначить спецпредставителя Госдепа по вопросам Донбасса и российского Крыма.
Читайте также:

Зеленский заявил, что США были и остаются главным союзником Украины в защите ее территориальной целостности и он ценит поддержку Вашингтона. А Украина и дальше готова закупать американскую технику, в частности комплексы "Джавелин". И даже готова покупать у США железнодорожные вагоны.

Также он поблагодарил США за санкции против России, в том числе борьбу против "Северного потока-2". Зеленский вспомнил, что 30 января родился Франклин Рузвельт, которого и процитировал.

Кроме того, украинский президент призвал США добывать на Украине природный газ и нефть, в том числе на шельфе Черного моря. И для этого будто бы даже проведут конкурс.

Помпео заверил Украины в поддерже ее курса в НАТО и ЕС и борьбе против России, а также призвал продолжать реформы и слушать заграничные рекомендации.

"Я знаю, что... Украина будет соблюдать требования МВФ", - сказал он.

Замдиректора Института истории и политологии МПГУ Владимир Шаповалов считает, что Помпео приехал на Украину с "инспекционной поездкой". В программе "60 минут" он также связал приезд Помпео с "делом Байдена", которое президент США Дональд Трамп заинтересован раскручивать с целью дискредитации своего возможного конкурента на президентских выборах в конце года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зеленский расшаркался перед Помпео

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Владимир Зеленский, США, Майк Помпео



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети