Глава Аргаяшского района получил условный срок

В Челябинской области суд вынес обвинительный приговор главе Аргаяшского района Исрафилю Валишину.

Его признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Напомним, по версии следствия, в 2013 году Валишин незаконно выдал разрешения на строительство 10 капитальных в охранной зоне озера Увильды - там запрещена любая стройка. Эти разрешения были выданы представителю МУК "Спартак". В дальнейшем МКУ заключило инвестиционный договор, по которому на лесном участке инвесторами было возведено 10 капитальных объектов, которые зарегистрированы в Росреестре, как объекты незавершенного строительства.

Ущерб составил 2,7 млн руб.

Приговором суда Валишин получил 4 года условно и запрет занимать госдолжности на 2 года.