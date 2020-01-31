В Москве по обвинению в крупной взятке арестован замглавы управления ГУ угрозыска МВД

12 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Тут http://remont.youdo.com/facing/floor/heated-floor/price/, отзывы.
Бытовые услуги: http://remont.youdo.com/repair/flat/geo/remont-kvartir-v-odintsovo/ от 1300 руб.
Услуги грузоперевозок: http://perevozki.youdo.com/garbage/restaurant/trash/pishchevoy/, ссылка на описание.



Политика
наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

В Москве по обвинению в крупной взятке арестован замглавы управления ГУ угрозыска МВД

В Москве заместителя начальника управления по расследованию резонансных дел ГУУР МВД России, полковника Евгения Кузина подозревают в получении взятки от одного из воров в законе, передает корреспондент Накануне.RU.

Также сообщается, что задержан бывший сотрудник ФСБ Игорь Фролов.

В СК РФ по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела "в отношении должностного лица центрального аппарата МВД России и его соучастника, не являющегося сотрудником правоохранительных органов". В ведомстве уточняют, что в зависимости от рол каждого им предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и в получении взятки в особо крупном размере.

Сумма взятки составила более $300 тыс. Незаконное вознаграждение предназначалось за не привлечение жителя столицы к уголовной ответственности.

По решению Пресненского суда Москвы, обвиняемые заключены под стражу до 29 марта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Москве по обвинению в крупной взятке арестован замглавы управления ГУ угрозыска МВД

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Евгений Кузин, Игорь Фролов, взятка, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети