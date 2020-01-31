В Москве по обвинению в крупной взятке арестован замглавы управления ГУ угрозыска МВД

В Москве заместителя начальника управления по расследованию резонансных дел ГУУР МВД России, полковника Евгения Кузина подозревают в получении взятки от одного из воров в законе, передает корреспондент Накануне.RU.

Также сообщается, что задержан бывший сотрудник ФСБ Игорь Фролов.

В СК РФ по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела "в отношении должностного лица центрального аппарата МВД России и его соучастника, не являющегося сотрудником правоохранительных органов". В ведомстве уточняют, что в зависимости от рол каждого им предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и в получении взятки в особо крупном размере.

Сумма взятки составила более $300 тыс. Незаконное вознаграждение предназначалось за не привлечение жителя столицы к уголовной ответственности.

По решению Пресненского суда Москвы, обвиняемые заключены под стражу до 29 марта.