12 Августа 2020
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Спорт Челябинская область
гендиректор ХК Трактор Иван Савин (2020) | Фото: hctraktor.org

Гендиректором хоккейного клуба "Трактор" назначен Иван Савин

Новым генеральным директором ХК "Трактор" назначен воспитанник клуба, спортивный предприниматель Иван Савин. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Трактора".

"Данное решение продиктовано стратегией на усиление клуба в следующем спортивном сезоне. Непосредственное руководством клубом будет осуществлять профессиональный хоккеист, бизнесмен, который знает проблемы и особенности системы изнутри", - отметили в пресс-службе хоккейного клуба.

Иван Савин провел пять сезонов в Тракторе, был лидером команды. Он возглавляет совет директоров ООО "ЗаряД", где производят профессиональную хоккейную амуницию.

Борис Видгоф, ранее возглавлявший ХК "Трактор", назначен вице-президентом клуба. Он сосредоточится на контроле финансово-хозяйственной деятельности и выстраивании взаимоотношений со спонсорами.

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Гендиректором хоккейного клуба "Трактор" назначен Иван Савин

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Теги: Борис Видгоф, Иван Савин, Трактор, хоккей,



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