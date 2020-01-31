Гендиректором хоккейного клуба "Трактор" назначен Иван Савин

Новым генеральным директором ХК "Трактор" назначен воспитанник клуба, спортивный предприниматель Иван Савин. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Трактора".

"Данное решение продиктовано стратегией на усиление клуба в следующем спортивном сезоне. Непосредственное руководством клубом будет осуществлять профессиональный хоккеист, бизнесмен, который знает проблемы и особенности системы изнутри", - отметили в пресс-службе хоккейного клуба.

Иван Савин провел пять сезонов в Тракторе, был лидером команды. Он возглавляет совет директоров ООО "ЗаряД", где производят профессиональную хоккейную амуницию.

Борис Видгоф, ранее возглавлявший ХК "Трактор", назначен вице-президентом клуба. Он сосредоточится на контроле финансово-хозяйственной деятельности и выстраивании взаимоотношений со спонсорами.