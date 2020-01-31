МЧС: Под завалами обрушившегося СКК "Петербургский" может находиться один рабочий

В МЧС сообщили о ситуации с обрушением СКК "Петербургский" во время демонтажа здания.

"В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции спортивно-концертного комплекса "Петербургский". Предположительно под завалами может находится один рабочий. Сотрудники МЧС России проводят поисково-спасательные работы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС.