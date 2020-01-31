12 Августа 2020
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Происшествия В России Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге при демонтаже обрушился спортивно-концертный комплекс. (2020) | Фото: Фонтанка.Ру

МЧС: Под завалами обрушившегося СКК "Петербургский" может находиться один рабочий

В МЧС сообщили о ситуации с обрушением СКК "Петербургский" во время демонтажа здания.

"В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции спортивно-концертного комплекса "Петербургский". Предположительно под завалами может находится один рабочий. Сотрудники МЧС России проводят поисково-спасательные работы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС.

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МЧС: Под завалами обрушившегося СКК "Петербургский" может находиться один рабочий

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Теги: мчс, обрушение, комментарий, скк петербургский



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Развитие сюжета:

Ранее 31.01.2020 21:47 Мск Расследование уголовного дела из-за смерти рабочего при демонтаже СКК передано в центральный аппарат СК России

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Ранее 31.01.2020 15:31 Мск В Санкт-Петербурге при демонтаже СКК обрушилось здание. Один человек погиб

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