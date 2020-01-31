Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем

Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, останутся рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу.

Новый режим будет действовать с 00:00 в ночь на субботу, пишет "Интерфакс".

Ранее сегодня Голикова заявила о регистрации двух первых случаев заболевания китайским коронавирусом в России. Пациенты, по ее словам, случаи зарегистрированы в Тюменской области и в Забайкальском крае, оба заболевших являются гражданами Китая.

Также объявлено о начале эвакуации россиян из китайского города Ухань и провинции Хубэй. Там, по предварительным данным, сейчас находится около 600 наших сограждан.