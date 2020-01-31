В России зафиксированы два первых случая заболевания китайским коронавирусом – Голикова

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила о регистрации двух первых случаев заболевания китайским коронавирусом в России. Пациенты, по ее словам, случаи зарегистрированы в Тюменской области и в Забайкальском крае, оба заболевших являются гражданами Китая.

Также Голикова объявила о начале эвакуации россиян из китайского города Ухань и провинции Хубэй. Там, по предварительным данным, сейчас находится около 600 наших сограждан.