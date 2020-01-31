В этом году в Югре подготовят проекты капремонта, но основные работы пройдут в 2021-2022

В 2020 г. в Ханты-Мансийском автономном округе стартовали проектные работы по ремонту многоквартирных домов города. Всего за период с 2020 г. по 2022 г. будет отрегулировано тепло/водо/электроснабжение, отремонтирован фасад и проведен строительный контроль 119 жилых домов на общую сумму в 1 млрд 70 млн. 870 тыс. 698 руб. 61 коп.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в 2020 г., помимо единичных случаев, планируются лишь проектные работы, включающие в себя работу застройщика по измерению проектной территории, закупке необходимых материалов и подготовке к капитальному ремонту зданий. Такое решение было принято в связи с изменением структуры ремонтных работ. Строительно-монтажные работы будут проводиться в период с 2021 по 2022 года.

В 2019 г. был шквал возмущений со стороны жителей ремонтируемых домов в сторону фонда. Одной из причин недовольства была неосведомленность граждан о капремонте собственного жилья и отсутствие каких-либо упоминаний об этом. Однако, фонд, как заявляют там, никогда не скрывал своих намерений, с планом выполнения ремонтных работ можно ознакомиться на их официальном сайте. Так, в течение 3-х месяцев с момента получения предложений фонда капремонта, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны провести общее собрание, принять решение о проведении капитального ремонта, оформить его протоколом, а также направить данное решение в Югорский фонд капремонта и в администрацию муниципального образования в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия такого решения. В остальных же случаях причиной жалоб являются разного рода проблемы, связанные с проведением ремонтных работ.

"Нарекания бывают разные, - сообщают в пресс-службе Югорского фонда капремонта. - Допустим, подрядчик зашел на дом. Чтобы поставить новую крышу, нужно убрать старую. Он убирает и тут идет дождь. К сожалению, подрядчик не может дать 100% гарантии своим прогнозам. Следовательно, те, кого затопило, обращаются в фонд или сразу в суд. В принципе, в данном плане собственники застрахованы и подрядчики обязуются выполнить ремонт или заплатить компенсацию. Бывает, не нравится, как отремонтировали фасад или что сделали его без утепления. Бывает, не нравится, что окно замарали и еще много других причин".

Не редкостью стали случаи, когда жители городов недовольны и зимними ремонтными работами, однако, по заверениям пресс-службы Югорского фонда капремонта, в зимнее время проводить работы не запрещено.

Всего Фондом планируется отремонтировать 890 многоквартирных домов Югры на сумму 3,4 млрд руб. На данный момент проводится аукцион, по итогам которого будут заключены договоры с подрядными организациями. Большая часть аукциона уже завершена, а проектные работы уже успели выполнить по 142 домам ХМАО. Самое большое количество работ будут проводить в Сургуте – 174 дома, в Нижневартовске – 101 и в Сургутском районе – 93 дома.

Ознакомиться с планом проведения капитальных ремонтных работ многоквартирных домов и найти свой дом можно на официальном сайте Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов в разделе "Уведомления о капремонте".