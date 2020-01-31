В Зауралье продажный сотрудник УФСИН за взятку проносил для зэков наркотики и мобильники

В Кургане осудили бывшего инспектора исправительной колонии №1.

Мужчина в начале прошлого года познакомился с одним из зэков и за взятку несколько раз проносил на зону сотовые телефоны, наркотики и различную аппаратуру.

При очередной попытке проноса действия обвиняемого были пресечены сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Осужденный получил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.