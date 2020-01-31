13 Августа 2020
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скрин, Россия 24, максим решетников (2020) | Фото: скрин, Россия 24

В Кремле не предлагали министру экономического развития курировать реформу местного самоуправления

Бывшему губернатору Пермского края, а ныне министру экономического развития РФ Максиму Решетникову не предлагали стать ответственным за укрупнение регионов и реформу местного самоуправления, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так он прокомментировал предположения журналистов о том, что доклад Решетникова на заседании Совета по местному самоуправлению означает планы Кремля назначить его ответственным за объединение регионов, создание агломераций и всю реформу местного самоуправления в целом.

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что вовлеченность Министерства экономического развития России очень большая и во многом это связано с работой ведомства.

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В Кремле не предлагали министру экономического развития курировать реформу местного самоуправления

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Теги: Максим Решетников, министр экономического развития



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