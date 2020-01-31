В Санкт-Петербурге при демонтаже СКК обрушилось здание. Один человек погиб

В Санкт-Петербурге при демонтаже СКК "Петербургский" обрушилась крыша здания. В момент обрушения на крыше находились рабочие, один из них, судя по кадрам, снятым "Фонтанкой", не успел запрыгнуть в люльку подъемного крана. По предварительным данным, он погиб. Также источники в экстренных службах города сообщают, что под завалами рухнувшего здания могут находиться люди.

На месте СКК "Петербургский" планируется возвести ледовую арену. Президент хоккейного клуба СКА, миллиардер Геннадий Тимченко обещал сделать ее самой большой в мире. Заксобрание города приняло закон, позволивший без торгов передать землю инвестору, вкладывающему в спортивный или культурный объект не менее 15 млрд руб. Комиссия по генплану в октябре 2018 года одобрила перевод 23 га вокруг арены в зону, пригодную для застройки.