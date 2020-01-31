Губернаторы УрФО приняли послание Путина и попросили денег на горячие питание школьников

Губернаторы регионов Урала отчитались о реализации планов, озвученных в президента Федеральному собранию, которое проводит в режиме ВКС полпред президента в УрФО Николай Цуканов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Подписан перечень поручений по посланию, где определены сроки и ответственные. Надо максимально воспользоваться финансовой поддержкой. Только в Челябинской области надо построить больше сотни школ, аналогичная ситуация в Свердловской области", - сказал во вступительном слове Цуканов.

Отдельно он отметил экологические проблемы. Трудно Урал вошёл и в мусорную реформу, отметил полпред. Тарифы выросли, а качество страдает. Суммарная мощность пяти готовых полигонов УрФО измеряется сотнями тысяч тонн в год, а это мало. Жители должны увидеть не только рост тарифов, но и высокое качество услуг. На Урале в жилье нуждается больше 2,5 тыс.врачей.

В совещании приняли участие главы регионов УрФО. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что основная задача - улучшение господдержки семей. До 1 и 5 тыс. руб. увеличена выплата ветеранам Великой Отечественной войны. Выделены деньги на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге.

"100% детей от трёх до семи лет полностью обеспечены местами в детских садах. К 2021 г. такой же показатель должен быть достигнут по яслям. Снижение бедности - особый акцент. Субсидируем покупку жилья врачами, до 200 млн руб. ежегодно тратим на это. Будем платить "подъемные" на селе в 1,5 млн руб. врачам и 750 тыс. руб. - фельдшерам. На совещании, которое провел Павел Крашенинников, уральцы поддержали изменения в Конституцию", - сказал Куйвашев.

Цуканов посоветовал всем главам регионов "научиться контактировать с новыми министрами". Полпредство готово помочь, "все мы - в одной лодке".

Губернатор Южного Урала Алексей Текслер сказал, что власти приняли к исполнению перечень поручений, заканчивается составление плана работы. 200 млн руб. выделено на строительство служебного жилья для медиков.

"У нас почти закрыт вопрос по старшим группам в садиках, более 85 % детей ясельного возраста ходят в садики. В ближайшие годы введем 26 детсадов, это поможет решить проблему. Понятный акцент на демографии. Для поддержку семей вдвое - до 100 тыс. руб. - увеличили региональный маткапитал. С 1 сентября этого года все школы региона перейдут на бесплатное горячие питание учеников начальной школы", - сказал Текслер.

Продолжается рекультивация Челябинской городской свалки и перевод общественного транспорта на экологически чистое топливо.

Губернатор Зауралья Вадим Шумков отметил, что регион готов к реализации планов.

"Одна из мер поддержки - выделение семьям участка без торгов, 28 участков таких уже выделено. Мы предложили банкам перейти на субсидированные договоры по ипотеке, ограничив ставку в 10%. Ранее ставка была выше, и получалось, что бюджет области финансировал "Сбербанк". Это неправильно", - сказал Шумков.

Все ученики начальных классов - 43,2 детей - будут обеспечены горячим питанием. В ближайшие годы будут созданы сотни новых мест в детских садах и школах. Вскоре в городе появится бассейн. Впервые за пять лет регион перестал "падать" по агропромышленному комплексу. В Зауралье появится три промышленных парка. За год инвестициями будут поддержаны более 100 мини-проектов.

"Обсуждаем введение в регионе "Школ "Сбербанка"", - сказал Шумков.

Цуканов отметил, что зарплата учителей - средняя по экономике, не должно быть искушения "попасть в ловушку" и платить учителям меньше из-за различных колебаний. В частности, он привел в пример доплату в 5 тыс.руб. за классное руководство, сумма должна быть фиксированной и не зависеть от инфляции.

Глава Югры Наталья Комарова отметила, что число жителей, получивших поддержку и обязавшихся заняться бизнесом, вырастет в регионе вдвое.

"По незарегистрированным препаратам. Они нужны тем, кто страдает редкими болезнями. Разрабатываем нормативную базу", - сказал Комарова.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в регионе с 2022 г. вводится маткапитал на первенца, а также увеличен маткапитал на третьего и последующих детей. В 2021 г. будут закрыты очереди в детсады. В Тюмени введены ясли для детей с 2 месяцев, туда ходят 15 воспитанников. Моор попросил поддержку на финансирование бесплатного питания учеников 1-4 классов. Цуканов попросил написать соответствующее письмо в правительство, обещая поддержать губернатора.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов сообщил в докладе, что власти выделят дополнительно выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет. Маткапитал на третьего и последующих детей вырос с 1 января с 350 до 500 тыс. руб.

"Создан каркас капитальных школ, но остаются ещё деревянные. Даже в городах. В ближайшие четыре года построим 22 новые школы. Одна школа - в пилоте, ещё 16 проектируем", - сказал губернатор. Строятся новые музыкальные и школы искусств. Новая школа откроется в Ноябрьске. Шесть больниц будут построены и откроются в ближайшие полтора года. За три года отремонтируют 27 больниц и поликлиник.

"Большие ожидания возлагаем на максимальные северные с первого дня для переезжающих в регион бюджетников", - сказал Артюхов.

Некоторые регионы могут отстаивать при реализации нацпроектов, отметил Цуканов. Он попросил готовить документы, чтобы иметь возможности получить дополнительное финансирование.

"Хотел бы, чтобы регионы УрФО были в авангарде реализации нацпроектов. Главным федеральным инспекторам поручаю контролировать этот процесс", - сказал полпред.