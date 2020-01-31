Возбуждено административное дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Facebook и Twitter.

Как сообщает пресс-служба ведомства, компании не предоставили в установленный срок сведения о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории РФ. Им грозит штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей обратился к Роскомнадзору с просьбой направить в суд иски против Facebook, Twitter и YouTube за нарушение правил хранения и обработки персональных данных.

В Фонде приводят пример с блокировкой соцсети Linkedin в 2016 году. Тогда Роскомнадзор подал в суд на компанию (принадлежит американской корпорации Microsoft) и добился блокировки ресурса, поскольку персональные данные российских пользователей хранились не в России.

Также Фонд обвиняет Google и Facebook в рекламе протестных акций и распространении фейков.