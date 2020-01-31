Путин назначил экс-министра юстиции Коновалова своим полпредом в Конституционном суде

Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде РФ экс-главу Минюста Александра Коновалова. Одновременно в отставку был отправлен прежний полпред Михаил Кротов "в связи с переходом на другую работу".

Коновалов начинал карьеру в прокуратуре Санкт-Петербурга, затем занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе, с 2008 года являлся министром юстиции России.

Согласно поправкам в Конституцию, предложенным Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, президент теперь гораздо активнее будет взаимодействовать с Конституционным судом. Так, президент сможет вносить в СФ представление о прекращении полномочий судей Конституционного суда,

Сейчас право прекращения полномочий судьи Конституционного суда принадлежит Совету Федерации, однако сделать это он может только по представлению самого Конституционного суда, принятому большинством не менее двух третей голосов от числа действующих судей.

Также президент имеет право обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности федерального закона после его принятия Госдумой и одобрения Советом Федерации, но до вступления в силу.

Сейчас президент может отклонить любой федеральный закон, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации. Однако Федеральное собрание может преодолеть вето, если за принятие закона повторно проголосует не менее двух третей от общего числа членов Совета Федерации и Госдумы. В этом случае президент обязан в течение семи дней подписать и обнародовать такой закон. Теперь у главы государства появляется еще один законный способ не допустить вступления в силу неугодного ему закона – обратиться в Конституционный суд. И если он не подтвердит конституционности этого закона, президент просто возвращает его в Госдуму. И только если КС встанет на сторону парламента, президент будет обязан подписать закон в трехдневный срок.