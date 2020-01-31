Суд по продлению ареста экс-начальнику управления капстроительства Челябинска будет закрытым

Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователя о проведении в закрытом режиме заседания, в котором рассматривается ходатайство о продлении на два месяца срока задержания под стражей экс-начальнику управления капстроительства Челябинска Евгения Пашкова, передает корреспондент Накануне.RU.

О рассмотрении в закрытом режиме ходатайствовал следователь, указывая на тайну следствия. Он отметил, что сейчас расследование находится в активной стадии. Позицию следователя поддержал прокурор.

Добавим, что защитники и сам Пашков не возражали против присутствия СМИ.

Напомним, Пашков обвиняется в получении взятки. По версии следствия, он и бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.