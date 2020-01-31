По Нижнему Тагилу разгуливает худой педофил

В Нижнем Тагиле устанавливают личность мужчины, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в городской полиции, все случилось 3 января около 14 часов 30 минут во втором подъезде дома №22 по улице Матросова. По данному факту сейчас расследуется уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения в районе школы №56 по улице Гвардейская, которые зафиксировали жертву и подозреваемого. Со слов девочки специалист нарисовал портрет извращенца.

Его приметы: на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см. Темно-русые волосы, овальное лицо. Был одет: темно-синие джинсы, черный короткий пуховик, туфли и вязаная шапка.

Полиция просит возможных очевидцев, проходивших в то время по улице, проезжавших на автомобиле по дороге, а также тех, кто может опознать мужчину на видео или указанном фото, обращаться в дежурную часть МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону (3435) 97-60-02, в отдел полиции №19 по номеру 97-69-31, либо на линию 02.