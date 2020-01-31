Цуркан сообщила о допросе трех замминистра энергетики по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, трех заместителей министра энергетики - Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко. Последний покинул Минэнерго в конце 2018 года. Об этом Цуркан заявила в интервью РБК.

Допрос трех заместителей министра связан с предъявленным Цуркан обвинением. Главу Минэнерго следователи не допрашивали, уточнила бывший топ-менеджер госкомпании "Интер РАО".

Напомним, Цуркан взяли под арест в июне 2018 года. В том же месяце стало известно об отстранении ее от должности. В январе 2020 года суд отпустил Цуркан из СИЗО, изменив меру пресечения на запрет определенных действий.

По версии следствия, бывший топ-менеджер "Интер РАО" в 2015 году передала молдавской разведке три рапорта, которые касались поставок электроэнергии в Крым, ДНР и ЛНР, а также долгов Молдавии за газ.

Цуркан во время интервью РБК выступила с обращением к Владимиру Путину с просьбой о независимом расследовании.

Президенту будет доложено об обращении обвиняемой в шпионаже, пообещал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.