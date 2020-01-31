В Левобережном районе Москвы территория будет озеленена и благоустроена

В интервью порталу "FederalCity" депутат СД МО Левобережный Сергей Семенченко рассказал о планах благоустройства и озеленения района по завершении строительства жилого комплекса "Фестиваль Парк-2".

Муниципальный депутат заявил, что в районе будет создана инфраструктура для отдыха, ориентированная на различные запросы жителей. Так, будут созданы пешеходные зоны, по маршрутам следования которых будут расположены игровые площадки для детей разного возраста, здесь будут также спортивная площадка и площадка для выгула собак. Кроме того, в непогоду можно будет воспользоваться специальной крытой площадкой для отдыха, а в холодное время – скамейками с подогревом. Ведущим активный образ жизни предназначены беговые и велосипедные дорожки со специальным покрытием.

При благоустройстве уделено внимание и безопасности: в районе будет новая система видеонаблюдения, район получит и новое освещение.

В рамках озеленения, по словам муниципального депутата, будут высажены более 700 деревьев и кустарников, территория будет зонирована с помощью живых изгородей.

Сергей Семенченко особо отметил, что будет восстановлен сквер на Беломорской улице.