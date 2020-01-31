Мэр Салехарда оценил силу соцсетей и завел аккаунт в Instagram

Глава Салехарда Алексей Титовский сегодня завел личный аккаунт в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Под своим первым постом он сообщил, что за три месяца в должности главы понял коммуникативную силу социальных сетей и поблагодарил интернет-пользователей за активность.⠀

"Очень много сообщений поступает не только в официальные аккаунты администрации, но и на другие площадки. Чтобы нам было проще с вами общаться, создаю свой личный аккаунт. Пишите напрямую. Я и мои коллеги будем и дальше стараться максимально оперативно реагировать", - сообщил он.

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В настоящий момент на аккаунт главы Салехарда подписались 471 человек.