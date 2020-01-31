12 Августа 2020
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Общество В России Москва
Любовь Успенская (2018) | Фото:instagram.com/uspenskayalubov_official

Любовь Успенская попросила не травить ее дочь из-за пошатнувшегося душевного здоровья

Популярная исполнительница шансона Любовь Успенская рассказала о состоянии своей дочери Татьяны Плаксиной. Артистка сказала, что решила сделать это из-за многочисленных слухов и домыслов, ухудшающих здоровье ее ребенка.

В интервью "Комсомольской правде" Успенская сказала, что у дочки пошатнулось душевное здоровье после аварии в прошлом году. Любовь обращалась к лучшим врачам, "три клиники за плечами не дали результата".

"Мне больно говорить об этом и делать подобные заявления. Но, я понимаю, что по-другому поток разговоров и сплетен не остановить. Каждый из нас в первую очередь человек, а уж потом все остальное. А каждый человек на самом деле мечтает о том, чтобы быть счастливым. Что конкретно ему для этого нужно - это уже личное дело каждого. Но факт остаётся фактом. Я тоже мечтаю, мечтаю, чтобы состояние моей дочери стабилизировалось и все трудности, которые нам приходится преодолевать каждый день - остались в прошлом. Я поделилась своей болью потому что не могу больше молчать", - написала Успенская в Instagram.

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Любовь Успенская попросила не травить ее дочь из-за пошатнувшегося душевного здоровья

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Теги: любовь успенская, дети, душевное здоровье, авария



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