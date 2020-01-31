"Ради студентов". Полпред предложил Челябинску помочь деньгами Екатеринбургу

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов предложил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру выделить Екатеринбургу деньги на снижение цены проезда в общественном транспорте.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Цуканов вспомнил свою встречу со студентами Уральского федерального университета и аргументировал просьбу к губернатору тем, что южноуральские студенты обучаются в екатеринбургских вузах по целевому набору.

Напомним, на днях депутат от "Единой России" Василий Шишкоедов заявил, что Южный Урал якобы должен платить компенсацию Курганской области за вредные выбросы с челябинских промышленных предприятий, которые вместе с ветром постоянно идут в сторону Кургана.

При этом по инициативе полпредства Курганской области уже помогают деньгами Тюменская область и ЯНАО, средства направляются на объекты благоустройства и другие проекты.