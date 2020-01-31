ХК "Автомобилист" назвал точные сроки возвращения своего основного вратаря

В хоккейном клубе "Автомобилист" назвали точные сроки возвращения своего основного вратаря Якуба Коваржа, который сейчас восстанавливается от травмы.

Напомним, голкипер получил повреждение 25 января в игре против казанского "Ак Барса". На 50-й минуте Коварж после жесткого столкновения покинул лед, место в воротах занял Леонид Фомин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист", в данный момент Якуб залечивает повреждение руки, к тренировочному процессу он должен вернуться 6 февраля. Игрок точно пропустит ближайшую выездную серию своей команды.

Сегодня екатеринбургский клуб отправился на очередной выезд. Перед паузой на Евротур "Автомобилист" сыграет два матча в гостях: 1 февраля в Магнитогорске против "Металлурга" и 3 февраля в Новосибирске против "Сибири".

Напомним, участие в Шведских хоккейных играх примет форвард "Автомобилиста" Анатолий Голышев. На этой неделе игрок получил вызов в сборную России.