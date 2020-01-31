Сестрам Хачатурян назначили новые экспертизы после отказа Генпрокуратуры передавать в суд дело

После отказа Генпрокуратуры передавать в суд дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, их повторно допросили.

Кроме того, девушкам назначили новые психолого-психиатрические экспертизы, сообщил "Интерфаксу" адвокат Алексей Паршин.

Ранее замгенпрокурора РФ Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение, так как выводы следствия не содержат всестороннюю оценку доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего.

Согласно доказательствам, посягательства отца угрожали жизням и здоровью сестер Хачатурян, что сформировало у девушек защитную реакцию.

Таким образом, они имели право защищаться любым способом, поэтому их действия стоит оценивать как самооборону, заявлял Паршин. Он ожидает, что в этом случае уголовное преследование должны прекратить.

Убийство произошло в июле 2018 года. В межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".

Напомним, 27 сентября прошлого года всех трех сестер Хачатурян отпустили из СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил девушкам меру пресечения.

В прессе недавно появились слухи о том, что уголовное дело в отношении сестер может быть прекращено из-за того, что в СК подтвердили факты насилия со стороны отца.