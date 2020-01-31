12 Августа 2020
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Общество В России
девочка кондуктор Екатеринбург The Times (2016) | Фото: thetimes.co.uk

Во всех регионах России могут запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников

Инициативу запрета высадки безбилетных детей (до 16 лет) на улицу из общественного транспорта высказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время поездки в Нижегородскую область. Для этого региональные заксобрания должны принять соответствующие законы.
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"Во всех регионах эти законы будут приняты, без исключения, во всех 85", – сказал Турчак, комментируя принятый региональным парламентом законопроект.

Стоит отметить, что случаи с высадкой детей без билета в последнее время участились. В Нижегородской области инициатива стала законопроектом после того, как ребенка в ненадлежащем месте высадил таксист.

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Во всех регионах России могут запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников

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Теги: безбилетник, дети, общественный транспорт



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