Во всех регионах России могут запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников

Инициативу запрета высадки безбилетных детей (до 16 лет) на улицу из общественного транспорта высказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время поездки в Нижегородскую область. Для этого региональные заксобрания должны принять соответствующие законы.

"Во всех регионах эти законы будут приняты, без исключения, во всех 85", – сказал Турчак, комментируя принятый региональным парламентом законопроект.

Стоит отметить, что случаи с высадкой детей без билета в последнее время участились. В Нижегородской области инициатива стала законопроектом после того, как ребенка в ненадлежащем месте высадил таксист.