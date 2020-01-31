На Урале заключено трёхстороннее соглашение между полпредством, профсоюзами и предпринимателями

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов подписал соглашение о сотрудничестве с Координационным советом отделения РСПП на Урале и Ассоциацией территориальных объединений профсоюзов Урала. Церемония прошла в полпредстве, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня подписываем трёхстороннее соглашение между полпредством, профсоюзами и предпринимателями. Это стало доброй традицией, но сегодня мы подписываем документ после исторического события - послания президента Федеральному собранию. Закрепляется статус России как социального государства. Главное - поддержка граждан, уверен, что профсоюзы окажут поддержку. Но не надо оставлять в стороне и бизнес", - отметил во вступлении Цуканов.

По его словам, удалось переломить падение реальных доходов населения. "Но просроченная задолженность по зарплате - 40 млн руб., в регионах УрФО есть проблемы с качеством оказания услуг", - сказал Цуканов.

Соглашение заключается на 2020-22 гг. Один из главных пунктов соглашения - рост зарплаты.

"Соглашение важное, символично, что оно проходит почти в день образования профсоюзной организации Свердловская области. У нас больше 3,5 тыс. коллективных договоров. Главный вопрос - повышение зарплаты и гарантии трудового кодекса. Документ закрепляет свободу и внимание", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что соглашение "защитит работников". "У нас - нововведение.С 1 января у нас платят максимальные "северные" в бюджетной сфере с первого дня работы", - сказал Артюхов.

Глава Южного Урала Алексей Текслер сказал, что первый подобный договор заключён в области ещё в 1992 г., и с тех пор "работа продолжается". "Рынок труда положительный. Безработица в 2019 г. - 1%", - сказал Текслер.

Глава Югры Наталья Комарова отметила, что соглашение - стратегия социально-экономического развития региона, поддержка инновационных проектов.

Губернатор Зауралья Вадим Шумков считает, что подписание соглашения - "форма цивилизованного диалога".

Руководитель Тюменской области Александр Моор отметил, что власти "оперативно реагируют на ситуацию". "47 тыс. руб. - средняя зарплата за 10 месяцев прошлого года, безработица - 0,59", - подытожил Моор.

Председатель федерации свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских отметил, что договор - "важное политическое событие". Профсоюзы должны быть активными участниками событий, нельзя давить на них.

Цуканов отметил, что "реальные доходы населения надо увеличивать, а бизнес несёт большую нагрузку в части реализации госпрограмм".

"5,5% - рост хороший, но надо быстрее,", - сказал Цуканов.

Стороны будут поддерживать социально-экономическое развитие округа, организации инновационных рабочих мест. После этого участники встречи скрепили документ своими подписями.