На Урале заключено трёхстороннее соглашение между полпредством, профсоюзами и предпринимателями

12 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/furniture/repair/ по ссылке.
Сервис подбора мастеров: http://remont.youdo.com/repair/wc/podkluch/, лучшие цены тут.
По ссылке http://remont.youdo.com/building/roofing/montazh/stoimost/ по этой ссылке.



Политика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: usiter.com

На Урале заключено трёхстороннее соглашение между полпредством, профсоюзами и предпринимателями

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов подписал соглашение о сотрудничестве с Координационным советом отделения РСПП на Урале и Ассоциацией территориальных объединений профсоюзов Урала. Церемония прошла в полпредстве, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня подписываем трёхстороннее соглашение между полпредством, профсоюзами и предпринимателями. Это стало доброй традицией, но сегодня мы подписываем документ после исторического события - послания президента Федеральному собранию. Закрепляется статус России как социального государства. Главное - поддержка граждан, уверен, что профсоюзы окажут поддержку. Но не надо оставлять в стороне и бизнес", - отметил во вступлении Цуканов.

По его словам, удалось переломить падение реальных доходов населения. "Но просроченная задолженность по зарплате - 40 млн руб., в регионах УрФО есть проблемы с качеством оказания услуг", - сказал Цуканов.

подписание Соглашения о сотрудничестве, Цуканов, Ветлужских(2020)|Фото: Накануне.RU

Совещание о планах регионов Урала по реализации послания президента Федеральному собранию, Цуканов, Куйвашев(2020)|Фото: Накануне.RU

Соглашение заключается на 2020-22 гг. Один из главных пунктов соглашения - рост зарплаты.

"Соглашение важное, символично, что оно проходит почти в день образования профсоюзной организации Свердловская области. У нас больше 3,5 тыс. коллективных договоров. Главный вопрос - повышение зарплаты и гарантии трудового кодекса. Документ закрепляет свободу и внимание", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что соглашение "защитит работников". "У нас - нововведение.С 1 января у нас платят максимальные "северные" в бюджетной сфере с первого дня работы", - сказал Артюхов.

Глава Южного Урала Алексей Текслер сказал, что первый подобный договор заключён в области ещё в 1992 г., и с тех пор "работа продолжается". "Рынок труда положительный. Безработица в 2019 г. - 1%", - сказал Текслер.

подписание Соглашения о сотрудничестве, Текстлер(2020)|Фото: Накануне.RU

подписание Соглашения о сотрудничестве(2020)|Фото: Накануне.RU

Глава Югры Наталья Комарова отметила, что соглашение - стратегия социально-экономического развития региона, поддержка инновационных проектов.

Губернатор Зауралья Вадим Шумков считает, что подписание соглашения - "форма цивилизованного диалога".

Руководитель Тюменской области Александр Моор отметил, что власти "оперативно реагируют на ситуацию". "47 тыс. руб. - средняя зарплата за 10 месяцев прошлого года, безработица - 0,59", - подытожил Моор.

Председатель федерации свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских отметил, что договор - "важное политическое событие". Профсоюзы должны быть активными участниками событий, нельзя давить на них.

Цуканов отметил, что "реальные доходы населения надо увеличивать, а бизнес несёт большую нагрузку в части реализации госпрограмм".

"5,5% - рост хороший, но надо быстрее,", - сказал Цуканов.

Стороны будут поддерживать социально-экономическое развитие округа, организации инновационных рабочих мест. После этого участники встречи скрепили документ своими подписями.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Урале заключено трёхстороннее соглашение между полпредством, профсоюзами и предпринимателями

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: николай цуканов, трёхстороннее соглашение, полпредство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети