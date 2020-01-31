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Политика Челябинская область Уральский ФО В России
Евгений Тефтелев (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд оставил экс-главу Челябинска Тефтелева под стражей до апреля

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей до 10 апреля экс-главе города Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки. Заседание проходило в закрытом режиме.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, который мотивировал это необходимостью проведения следственных действий. Так, срок предварительного расследования был продлен до 10 апреля. Суд учел, что обвиняемый обладает связями, которыми может воспользоваться для получении информации о расследовании уголовного дела. Также он vожет скрыться, оказать давление на свидетелей. Отмечалось, что в ходе обысков у него были изъяты крупные суммы средств.

Защита Тефтелева просила назначить ему домашний арест, указывая, что обвиняемый не намерен скрываться от следствия.

Напомним, Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря и доставлен в Следственный комитет. Вместе с ним был задержан Евгений Пашков. Они обвиняются в том, что в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, считает СК. Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о строительстве образовательного учреждения в Парковом мкр-не. Сотрудники ФСБ "разрабатывали" Тефтелева, начиная с 2017 года.

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Суд оставил экс-главу Челябинска Тефтелева под стражей до апреля

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Теги: Евгений Тефтелев, дело Тефтелева



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