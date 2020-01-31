В Тюмени госпитализировали студентку с подозрением на коронавирус

В Тюменской области сегодня в областную клиническую инфекционную больницу доставили студентку, которая вернулась из Китая, где сейчас зафиксированы очаги коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте здравоохранения, у студентки были признаки ОРВИ.

Также под наблюдением врачей находятся четверо молодых людей, которые летели вместе с ней и комендант общежития, с которым девушка общалась. Отмечается, что они чувствуют себя хорошо, но, тем не менее, у них взяли лабораторные пробы, которые пройдут двойную проверку.

В общежитии организовано дежурство: те, кто предположительно контактировал со студенткой, могут обратиться к врачу.