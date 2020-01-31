Футболист Тарасов придумал новый способ освоения бюджетов: "Нужен Росмяч"

Экс-футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов озвучил в Instagram, мягко говоря, странную идею, которую тут же раскритиковали подписчики. Есть версия, что Тарасов пытается нативно интегрировать в своем блоге какие-то около государственные PR-заказы по продвижению отечественных "достижений". На этот раз он гордится тем, что за год "в России количество изобретений выросло на 21%".

"О чем только не поспоришь на сборах)) Вот раньше в хоккее была большая разница между российской коробкой и канадской площадкой. И когда наши впервые приехали туда играть, то естественно были не готовы. Чтобы вы понимали, споры по этим коробкам идут чуть ли не до сих пор. А вот футболе, в Советском Союзе играли одним кожаным мячом, а на ЧМ и ЧЕ наверняка были же другие мячи. Как справлялись интересно)) Вот нам национальная идея, создать собственный крутой футбольный мяч по всем правилам спортивной баллистики! Ну или хотя бы, чтобы от наших, в ворота сразу залетал Кроме шуток, за год выросло количество изобретений из России на 21 процент, товарищи! даю идею… Ну а что, Аурус вон построить не хуже Майбаха смогли, нужен и росмяч))", - пишет Тарасов (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

В комментариях Дмитрию отвечают: "И здесь даже сумел подлизать ( про аурус )", "Настя, хватит! (имеется в виду жена Тарасова Анастасия Костенко – прим. ред.) Хватит строчить за Дмитрия эту х*рь! Над тобой весь интернет и так ржёт! Не одна жена футболиста так себя не ведёт", "А в Аурусе все импортное может только наш металл.Чей двигатель? Чья электроника?или не так", "Да, да, пока футбол в провинции умирает, Медведеву назначают зарплату в 618 тысяч в месяц.. Об этом ты, конечно, промолчишь?".